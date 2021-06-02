ليبيا تخطف برونزيتان في بطولة كأس العرب للرماية بالقوس والسهم

الرامي الليبي فقد فرصة التتويج بالذهب بعد خسارته في الجولة ماقبل الأخيرة

2 يونيو، 2021 9:58 ص
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

توج الرامي الليبي “صبري شنيبة” بقلادتين برونزيتين ضمن منافسات  بطولة كأس العرب للرماية بالقوس والسهم .

وكانت البطولة قد اختتمت خلال اليومين الماضيين بالعاصمة العراقية بغداد .

وفقد شنينة فرصة التتويج المنافسة على الذهب بعد خسارته في الجولة ماقبل الأخيرة التي كان متفوق فيها على الرامي التونسي المتأهل لأولمبياد طوكيو 4 مقابل صفر، ثم تعادل معه قبل أن يفقد الجولة بـستة مقابل أربعة .

2 يونيو، 2021 9:58 ص
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