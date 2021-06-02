ليبيا تخطف برونزيتان في بطولة كأس العرب للرماية بالقوس والسهم
الرامي الليبي فقد فرصة التتويج بالذهب بعد خسارته في الجولة ماقبل الأخيرة
أخبار ليبيا 24 – رياضة
توج الرامي الليبي “صبري شنيبة” بقلادتين برونزيتين ضمن منافسات بطولة كأس العرب للرماية بالقوس والسهم .
وكانت البطولة قد اختتمت خلال اليومين الماضيين بالعاصمة العراقية بغداد .
وفقد شنينة فرصة التتويج المنافسة على الذهب بعد خسارته في الجولة ماقبل الأخيرة التي كان متفوق فيها على الرامي التونسي المتأهل لأولمبياد طوكيو 4 مقابل صفر، ثم تعادل معه قبل أن يفقد الجولة بـستة مقابل أربعة .