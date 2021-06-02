عمداء بلديات طرابلس يستعرضون أوضاع الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة

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استعرض عمداء بلديات طرابلس الكبرى ومدراء المستشفيات العامة والقروية ومجمعات العيادات وإدارة الخدمات الصحية أبوسليم والنقابات التخصصية وذلك للوقوف علي الأوضاع التي آلت إليها الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة.

وأكد المجتمعون في مقر بلدية أبوسليم أن المستشفيات العامة تعاني من نقص بأبسط المواد التشغيلية التي تساعدها لتقديم الخدمات للمواطن، إضافة إلى مواد التعقيم والمستلزمات الوقائية للعناصر الطبية والطبية المساعدة خاصة مع جائحة كورونا.

وأشاروا إلى أن هذا الأمر قد يترتب عليه إغلاق لهذه المستشفيات حسب ما أفاد به مدراء هذه المستشفيات ، في ظل غياب الوزارة والإمداد الطبي لهم من جميع الجوانب وحتي للمستشفيات القروية والمراكز الصحية، ولم يعد بمقدورهم تقديم شيء.

ونوقش خلال الاجتماع عديد النقاط التي يعاني منها القطاع الصحي خصوصا ما يتعلق بالكادر الطبي الذين لم يستلموا حتي مخصصاتهم المالية منذ مدة.

وتعهد عمداء البلديات بأن يكونوا دعماً لهذه المستشفيات حتى تستمر لخدمة المواطن البسيط وإيصال صوتهم وطلباتهم إلي جميع الجهات من وزارة إلي رئاسة الحكومة للسرعة بتلبية هذه الطلبات وتوفير ما يلزم حتي لا يتم إغلاق المستشفيات خصوصا وأنها تقدم الخدمات للجهة الغربية بأكملها.