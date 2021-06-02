عقيلة صالح: لا نهضة للمجتمع دون الاهتمام بالمعلم والعملية التعليمية

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قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأربعاء خلال تكريمه من قبل النقابة العامة للمعلمين بليبيا إنه لا نهضة للمجتمع دون الاهتمام بالمعلم والعملية التعليمية.

وأشاد صالح في كلمة خلال الاحتفالية بكل معلم ومعلمة بذلوا جهدا لأداء واجبهم من أجل تربية وتعليم أبناء الوطن في ظروف صعبة للغاية، مؤكدا على أن تعاليم ديننا الحنيف تحثنا على العلم والتعلم.

وأكد رئيس المجلس أنه لا تنطوي صفحات الصراع الفكري والسياسي والصراع المسلح الذي غرقت فيه ليبيا لسنوات طويلة إلا بانخراط الأجيال الجديدة في نشاط تعليمي مدروس ومتواصل ينقي ما علق في أذهان النشء من صور النزاع والكراهية والفوضى.

وأبدى صالح تقدير مجلس النواب واهتمامه بحصول المعلمين على حقوقهم كاملة، مشيرا إلى تطلعه لدورهم في لم شمل أبناء الوطن للوصول إلى ليبيا آمنة مستقرة وقوية.

يشار إلى أن تكريم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تأتي بمناسبة تضمين قانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن زيادة مرتبات قطاع التعليم واعتماده في الميزانية العامة للدولة.