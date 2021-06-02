سعيد: ارتفاع سعر النفط وانخفاض الدولار مؤشرات إيجابية لإصلاح السياسة النقدية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد أن تجاوز سعر برميل النفط سقف 70 دولار وانخفاض سعر الدولار، مؤشرات إيجابية يجب الاستفادة منها لإجراء إصلاحات عاجلة للسياسة النقدية.

سعيد رأى، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، أنه أيضا يمكن وضع حلول جذرية لمشكلة المقاصة، ومعالجة أزمة السيولة النقدية، وفتح الاعتمادات بعدالة لجميع المصارف لتقوية الدينار وتحسين الاستقرار وتخفيض الأسعار، ورفع المعاناة عن المواطنين.

وأكد أن كل الإصلاحات الاقتصادية لن تتحقق إلا بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وإنهاء تغوّل محافظه الحالي الصديق الكبير وانفراده بالقرار وسيطرته على أهم مؤسسة سيادية في البلاد.

وأوضح أنه من المقرر عقد مجلس النواب جلسة رسمية الأسبوع المقبل للمصادقة على الموازنة، والنظر في اختيار المناصب السيادية، بعدما أنهت اللجنة المكلفة بفرز المترشحين من أعمالها، وأحالت القوائم لـ”الأعلى للدولة” للتشاور وفقًا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي، متوقعا الرد من طرفهم قبل نهاية هذا الأسبوع.

وذكر أن البلاد تمر بوقت مفصلي في تاريخ بنائها، لذا يجب تكثيف الجهود والتعاون لإنجاز هذه الاستحقاقات المهمة والمضي قدماً نحو الاستحقاق الأهم وهو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل.