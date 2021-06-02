روسيا تتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر برلين “2” حول ليبيا

الخارجية الروسية : مشاركة الوزير نفسه بالمؤتمر ستعتمد على جدول عمله

2 يونيو، 2021 2:32 م
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أخبار ليبيا 24

تلقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعوة للمشاركة في مؤتمر برلين حول التسوية الليبية، الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري.

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إن “وزير الخارجية سيرغي لافروف تلقى دعوة موقعة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، للحضور في 23 يونيو”.

وأضاف أن روسيا ستشارك في هذا المؤتمر، موضحا أن مشاركة وزير الخارجية نفسه ستعتمد على جدول عمله.

وقال بوغدانوف إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، سيزور موسكو الأسبوع المقبل وسيجري مشاورات مع وزير الخارجية الروسي.

2 يونيو، 2021 2:32 م
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