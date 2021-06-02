حفتر يستقبل فريق النصر ويهنئه بالتتويج بكأس السوبر

2 يونيو، 2021 7:05 م
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بنغازي- حفتر يهنئ النصر بالتتويج بكأس السوبر

أخبار ليبيا24

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، في مكتبه اليوم الأربعاء، فريق النصر المتوّج قبل يومين ببطولة كأس السوبر الليبية.

وفي منشور للقيادة العامة، قدّم حفتر تهانيه للاعبي الفريق وإدارة وجماهير النادي والجماهير الرياضية بفوز فريق النصر ببطولة كأس السوبر .

وأكد حفتر على أهمية الرياضة والدور الاجتماعي والثقافي للأندية، وأنها من أهم الوسائل لتقارب الشعوب وتعاونها .

وتُوِّج النصر الإثنين بأول لقب تاريخي له بكأس السوبر الليبي لكرة القدم بعد فوزه على فريق الاتحاد بهدف نظيف سجله لاعبه مهند أبوعجيلة في الدقيقة السادسة.

وأقيم اللقاء على ملعب شهداء بنينا بنغازي حيث استطاع النصر تحقيق أولى ألقابه في كأس السوبر الليبي منذ انطلاقه سنة 1997.

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2 يونيو، 2021 7:05 م
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