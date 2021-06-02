تعرف على آلية الإضراب الجزئي للعناصر الطبية
يستثنى الإضراب أقسام الطوارئ والعمليات الطارئة والولادة وغسيل الكلى
أخبار ليبيا 24– إنفوغرافيك
النقابة العامة لأطباء ليبيا تعلن الإضراب الجزئي للعناصر الطبية والطبية المساعدة في جميع المرافق الصحية بكافة أنحاء ليبيا .
- الإضراب سيكون من الساعة “9” صباحاً وحتى “12” ظهراً لمدة أسبوع .
- الإضراب قابل للتمديد أو التصعيد وفق استجابة الحكومة لمطالبهم من عدمها.
- الإضراب سيكون من “6” يونيو الحالي لتنفيذ القرار 885 لسنة 2019 والقاضي برفع الرواتب .
- تتواجد العناصر الطبية المضربة أمام مداخل المرافق الصحية كل حسب أماكن عملها.
- يُستثنى الإضراب أقسام الإسعاف والطوارئ والعمليات الطارئة والولادة وغسيل الكلى .
- الإضراب يشمل القطاع الخاص أيضاً .