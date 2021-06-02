تعرف على آلية الإضراب الجزئي للعناصر الطبية

يستثنى الإضراب أقسام الطوارئ والعمليات الطارئة والولادة وغسيل الكلى

2 يونيو، 2021 11:54 م
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النقابة العامة لأطباء ليبيا تعلن الإضراب الجزئي للعناصر الطبية والطبية المساعدة في جميع المرافق الصحية بكافة أنحاء ليبيا  .

  • الإضراب سيكون من الساعة “9” صباحاً وحتى “12” ظهراً لمدة أسبوع .
  • الإضراب قابل للتمديد أو التصعيد وفق استجابة الحكومة لمطالبهم من عدمها.
  • الإضراب سيكون من “6” يونيو الحالي لتنفيذ القرار 885 لسنة 2019 والقاضي برفع الرواتب .
  • تتواجد العناصر الطبية المضربة أمام مداخل المرافق الصحية كل حسب أماكن عملها.
  • يُستثنى الإضراب أقسام الإسعاف والطوارئ والعمليات الطارئة والولادة وغسيل الكلى .
  • الإضراب يشمل القطاع الخاص أيضاً .

2 يونيو، 2021 11:54 م
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