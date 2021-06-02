تطعيم نزيلات سجن الجديدة النسائي بلقاح كورونا

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قامت إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل، بتطعيم عدد من نزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل النساء “جديدة” من فئة الأمراض المزمنة باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك بالتنسيق مع وحدة العيادة الطبية بالمؤسسة وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال، مكتب الإعلام بوزارة العدل، إن التطعيمات تستهدف في مرحلتها الأولى النزلاء ممن يعانون أمراضاً مزمنة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأضافت، أن الحملة ستستمر تباعا لكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وصولا إلى القضاء على هذا الوباء .