المحجوب يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، إن اللجنة العسكرية المشتركة عقدت اجتماعًا جديدًا اليوم الأربعاء عبر الدائرة المغلقة.

وأضاف المحجوب، أن الاجتماع عقد بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، وذلك لاستكمال برنامج أعمالها وفق ما اتفق عليه في اتفاق جنيف.

وقال المحجوب، إن المجموعة 5 التابعة القيادة العامة باللجنة أكدت على استعداد القيادة لفتح الطريق الساحلي الرئيسي، مشيرًا إلى أنها في انتظار أن تتمكن المجموعة الأخرى المشكلة من حكومة الوفاق سابقًا، من خلال الفرصة الأخيرة التي طلبتها، لإقناع المجموعات الرافضة لفتح الطريق أو إعلان اسماءهم في الاجتماع القادم مباشرة.

وأكد المحجوب، أن المجموعات الرافضة لفتح الطريق تطالب بدفع مبالغ تعجيزية حسب المصادر التي ذكرت ماهية أسباب رفض فتح الطريق.

وفي هذا قال المحجوب، إن مجموعة 5 التابعة للقيادة العامة أكدت أن هذه الطلبات هي ابتزاز واضح للحكومة والمجلس الرئاسي، والذين لم يظهر منهما أي عمل جاد في هذا الاتجاه ليخفف من أعباء المواطنين وحاجتهم لفتح الطريق.

وأضاف المحجوب، أن مجموعة 5 التابعة للقيادة، نوّهت خلال الاجتماع إلى ما صدر عن أحد أعضاء المجلس الرئاسي بخصوص العرض العسكري وطلبه التدخل الدولي لإيقافه.

جاء ذلك في إشارة إلى البيان المنفرد الصادر من قبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

وتابع المحجوب، أن مجموعة 5 لفتت إلى انتحاله لصفة لا يملكها لذاته فقط، وكيله بمكيالين وهو يبارك تخريج ضباط غير لائقين صحيا ولا تنطبق عليهم الشروط المعروفة التي يجب أن تتوفر في العسكريين وطلبة الكليات العسكرية.

وقال المججوب، أن مجموعة القيادة باللجنة المشتركة، أكدت لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة استعداد القوات المسلحة لتنفيذ كافة بنود اتفاق جنيف، كما شددوا على أن المؤسسة العسكرية منضبطة وتأتمر بأوامر التراتبية العسكرية، وليس هناك أي عائق يمنع تنفيذ أي بند .