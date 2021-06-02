الرجاء يفرض غرامة مالية كبيرة على “سند الورفلي”

اللجنة التأديبية للرجاء لم تقتنع بحجج اللاعب وقررت معاقبته

2 يونيو، 2021 11:19 ص
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

عاقبت إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة المدافع الدولي الليبي، سند الورفلي بغرامة مالية تقدر قيمتها بــ 400 ألف درهم مغربي، وهو ما يعادل 200 ألف دينار ليبي .

وجاءت هذه الغرامة من قبل اللجنة التأديبية التابعة للنادي، بعد رفض اللاعب الالتحاق بالفريق للمشاركة بمباراة “أورلاندو بيراتس” الجنوب أفريقي، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت اللجنة التأديبية للرجاء قد استمعت للمدافع سند الورفلي، ولكنها لم تقتنع بحجج اللاعب وقررت معاقبته .

2 يونيو، 2021 11:19 ص
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