الخدمات الصحية بنغازي تعلن موعد بدء تطعيم حجاج بيت الله

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أعلنت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، اليوم الأربعاء، البدء في تطعيم حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وذلك يوم السبت 5 يونيو الجاري.

وأفادت الإدارة، أن التطعيم يبدأ الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء بوحدة تطعيم البالغين والمسافرين التابعة لقسم الأمراض السارية.

وتقع الوحدة بمكتب الرعاية الصحية الأولية بمقرها الحالي بمكتب الصيدلة طريق النهر قرب مصنع الأسلاك الكهربائية.

وأضافت الإدارة، أنه يطلب من الحجاج الحضور مصحوبين ببيانات الرقم الوطني ورقم جواز السفر ورقم الهاتف.

كما يطلب منهم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي تشمل ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي وتجنب المصافحة من أجل سلامتهم.