اتفاق بين ليبيا وتونس على تسهيل عملية العبور في الاتجاهين

إمكانية السماح لمرضى الحالات الحرجة وغير المتحصلين على جوازات سفر بالدخول

2 يونيو، 2021 1:31 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

اتفقت ليبيا وتونس على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عبور المواطنين والبضائع في الاتجاهين.

واتفق وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات مع نظيره التونسي على أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة بعض الإشكاليات القائمة بين الجانبين، مع إمكانية السماح لمرضى الحالات الحرجة وغير المتحصلين على جوازات سفر بالدخول.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، فقد أبدت تونس استعدادها لتوسيع علاقات التعاون، وتقليص الفترة الزمنية لاستخراج بطاقات الإقامة للمواطنين الليبين، فضلا عن تجديدها بصفة آلية .

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية تأكيد الجانبين على ضرورة تسريع إجراءات مرور شاحنات البضائع من الجابنين.

وشهد الاجتماع التوقيع على محضر أمني من جانب وزارة داخلية حكومة الوحدة ممثلة بوكيلها المعني بمديريات الأمن “بشير الأمين” وعن وزارة الداخلية التونسية “جمال بن سلامة ” مدير الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

2 يونيو، 2021 1:31 م
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