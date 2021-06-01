مسؤول بشركة البريقة : ليس لدينا أزمة بالوقود بأنوعه في ليبيا مسؤول بالبريقة : تم القضاء على مشكلة نقص الوقود وغاز الطهي في الجنوب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط المكلف عبدالرحمن العبيدي أن وقود البنزين متوفر في شرق وغرب وجنوب البلاد، لافتًا إلى وصول النواقل تباعاً وليس لدينا أي أزمة وقود في كل أنحاء ليبيا.

العبدي قال اليوم في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إن الناقلة النفطية “ماريا أم” رست اليوم على رصيف شركة البريقة في طبرق لتفريغ 20 ألف طن متري من البنزين مايعادل 24 مليون لتر .

وأشار إلى أن المخزون الحالي من البنزين في مستودع طبرق بلغ أكثر من 10 مليون بالإضافة إلى الشحنة المستلمة اليوم، والمخزون المتوفر حالياً من وقود الديزل بمستودع طبرق بلغ أكثر من 14 مليون وهذه الكميات تستلم من مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط.

وتابع أن مستودع طبرق يتولى التوزيع من أمساعد شرقاً وإلى القبة غرباً وإلى الجغبوب جنوباً، والاستهلاك اليومي من وقود الديزل والبنزين في هذه المنطقة حوالي 800 ألف لتر، منوهًا إلى أن أسطوانات الغاز متوفر ويتم توزيعها في هذه المنطقة ولا وجود لأزمة غاز الطهي.

بالنسبة للمنطقة الجنوبية، أكد رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط المكلف أنه قد تم القضاء على الأزمة هنالك، وسيرنا قافلة إلى سبها اليوم من وقود البنزين والديزل وبلغت الكمية 24 مليون لتر .

وأضاف أنه ستكون هنالك قافلة أخرى بنفس الكمية يوم غدًا الأربعاء، إضافة إلى إرسال شحنات لغاز الطهي وكل هذه القوافل يتم إرسالها من مستودع مصراتة .

وبالنسبة لمنطقة بنغازي، أكد العبيدي أنه يتم توزيع وقود الديزل والبنزين من مستودع رأس المنقار، وكذلك غاز الطهي، ولدينا ناقلة ديزل في انتظار دخولها إلى مستودع رأس المنقار بسبب عدم وجود فراغات في خزانات التخزين.

وبالنسبة لمنطقة طرابلس، وضح العبيدي أنه كانت للشركة 3 خزانات كانت غير صالحة للاستخدام وتم صيانة خزانين بالمجهود الذاتي، لافتًأ إلى أن الخزان الثالث تحت الصيانة وسيتم دخوله للخدمة في شهر يوليو المقبل .

ولفت إلى أن سعة هذه الخزانات تبلغ 75 مليون لتر، ويتم توزيع الغاز بمنطقة طرابلس في كل الأوقات، مؤكدًا أنه تم القضاء على الزحام على محطات الوقود بمدينة طرابلس.

واختتم أن شركة البريقة شركة خدمية تقدمها خدماتها للمواطنين في توفير البنزين والديزل والغاز في كل الأوقات بمساعدة ووقوف المؤسسة الوطنية للنفط.