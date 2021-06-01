مزاعم داعش بمساعدات إنسانيّة تخفي وراءها جرائم دامية

أخبارليبيا24- تقرير

سافر أبو إبراهيم، إلى سوريا للانضمام إلى داعش بعد اعتناقه الإسلام كان السبب الأساسي للسّفر إلى سوريا يتمثّل بتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين، أو بالأحرى هذا ما أقنعه به الدّواعش.

وهكذا، ما إن وطأت قدماه سوريا حتّى أصبح مرغمًا على اعتناق الإسلام والعيش في كنف التّنظيم حيث أمضى ستة أشهر في الخلافة.

مساعدات إنسانيّة مزيّفة

تتعدّد الدوافع للانضمام إلى داعش تعدّدًا واسعًا، إذ يميل معظم الرّجال إلى اللّحاق بالتّنظيم بغرض “المساعدة” من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وهذا ما حدث مع أبو إبراهيم الّذي سرعان ما اكتشف حقيقة الفخّ الّذي وقع فيه وتبيّن له أنّ الحقيقة مغايرة للواقع واقتنع أنّه لم يعد لديه من مبرّر للابتعاد عن عائلته.

لقد شهد أبو إبراهيم على جرائم قتل وأعمال إرهابيّة عنيفة ضدّ الإنسانيّة، وعندها اقتنع بأنّ داعش يتذرّع بتعاليم دينيّة كاذبة “لا علاقة لها بمبادئ الإسلام بل هي مبادئ الدولة الإسلامية، فهم يعلمونك الإسلام الذي يريدونه”، هكذا فسّر أبو إبراهيم الواقع الدّاعشيّ.

في نهاية المطاف، أصيب بخيبة أمل كبيرة تجاه التنظيم لأنه لم يوافق على قتل الأبرياء مثل عمال الإغاثة والصحفيين.

لقد سئم أبو إبراهيم من الحياة في كنف التّنظيم وأدرك أن حياة الجهادي أقل إثارة مما يراه المرء في مقاطع الفيديو الدعائية.

آمال بحياة “نظيفة”

بعد الانشقاق غادر أوليفر ن. النمسا في سن السادسة عشرة للانضمام إلى داعش، ولدى عودته أُدين بتهم الإرهاب وسُجن.

أثناء وجوده في السجن، ساعده أحد خبراء مكافحة التطرف، موسى الحسن دياو، على تخطّي هذه المرحلة وتطهير فكره من الإرهاب.

واليوم، بعد إطلاق سراحه، يشرح أوليفر كيف ساعده موسى في تغيير حياته وتحرير نفسه من تفسير داعش العنيف للإسلام.

وهو يسعى الآن إلى مساعدة الشّباب الآخرين وتوعيتهم كي يتحلّوا بالشّجاعة لرفض الفكر الدّاعشي المتطرّف ونبذه.