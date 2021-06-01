قيادي بالعدالة والبناء :  “أبوبكر الصديق” جاء للخلافة عن طريق “الكولسة”

جماعة الإخوان تتلاعب بالتاريخ الإسلامي للوصول إلى سدة الحكم في ليبيا

1 يونيو، 2021 10:03 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

زعم القيادي بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين الليبية، صلاح الشلوي، أن ما أسماها بـ”الكولسة” ليست عيباً في السياسة، زاعماً أن أبوبكر الصديق رضي الله عنه جاء للخلافة عن طريق “الكولسة”.

الشلوي وقال في فيديو مباشر عبر صفحته بــ “الفيسبوك”: أن الصحابة رضوان الله عليهم “كولسوا” لتعيين أبوبكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين.

“الكولسة” مصطلح ليبي دارج يعني استخدام المكر والخبث والخديعة لتحقيق مآرب خاصة.

وقوبلت مزاعم الشلوي بموجة سخط واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياه من السفهاء والفساق، فيما اعتبره البعض شيعياً مندساً.

1 يونيو، 2021 10:03 م
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