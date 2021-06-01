عقد اجتماع موسع حول مشروع تنموي في ليبيا

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عقد بوزارة الحكم المحلي اجتماع موسع ناقش مسارات عمل مشروع التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.

وناقشت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ميساء الرحيبي، الإثنين، مع ممثلين لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا وسفارة إيطاليا والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ومنظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراحل إنجاز مشروع “التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا” التي تشرف عليها.

وحضر الاجتماع مستشار الوزير لشؤون التعاون الدولي، محمد ابوحلقة، وعضو مكتب التعاون الدولي، عادل الصيد وصلاح أمحمد ممثل ديوان رئاسة الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية.

وبحث المجتمعون مسار عمل البرامج المنضوية تحت هذا المشروع وأهمها برنامج “بلديتي” وسبل تطوير هذه البرامج وإضافة بلديات جديدة إليها لتستفيد منها في الفترة القادمة.