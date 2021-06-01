ختام الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة في طرابلس

1 يونيو، 2021 7:18 م
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المفوضية الوطنية العليا للمصالحة
المفوضية الوطنية العليا للمصالحة

أخبارليبيا24

أكد المشاركون في أعمال الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة اليوم الثلاثاء على ضرورة الاستمرار في التأسيس لمشروع المصالحة الوطنية.

وأوضح المشاركون في الملتقى الذي رعاه وأشرف عليه المجلس الرئاسي في بيانه الختامي أنه يناط بهذا الملتقى معالجة أخطاء الماضي، والانطلاق نحو المستقبل، بتحصين المجتمع الليبي ضد الأحقاد والنزاعات والصراعات، والتأسيس لمجتمع متحاب متسامح.

وأكدوا أيضًا على ضرورة تغليب لغة التسامح والتصالح، ونشر ثقافة المصالحة بين الليبيين، ودعوة كافة المنابر الإعلامية والدينية، والمدارس، والجامعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، للشروع في نشر هذه الثقافة، والالتزام بكل ما يجنب الليبيين مشاعر الكراهية.

يشار إلى أن الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة أقيم خلال يومي الإثنين والثلاثاء وشاركت فيه عديد النخب، والخبرات الوطنية، من كل مدن ليبيا.

1 يونيو، 2021 7:18 م
14

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