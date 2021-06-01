“برلين2”.. ألمانيا تعلن استضافة مؤتمر جديد حول ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، استضافة مؤتمر جديد بشأن ليبيا في 23 يونيو الجاري في برلين في إطار استمرار الجهود الدولية الساعية إلى دعم ليبيا في استعادة استقرارها وبناء المؤسسات، وذلك بمشاركة حكومة الوحدة في المؤتمر لأول مرة.

ودعا وزير الخارجية هيكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان للخارجية، الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين للمشاركة من جديد في مؤتمر برلين الثاني في مقر وزارة الخارجية في برلين.

وقالت الخارجية الألمانية، أن المؤتمر يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الوضع في ليبيا منذ مؤتمر برلين ليبيا في 19 يناير 2020.

وأضافت، كما أن المؤتمر سيركز على تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد، وينصب التركيز على الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على النحو المتفق عليه في وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أنه ستكون هناك أيضًا خطوات لتوحيد قوات الأمن الليبية.

واختتم الخارجية الألمانية، بأن المؤتمر هو تعبير عن الدعم الدولي المستمر لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي لا يزال على استعداد لمواصلة عملية السلام في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.