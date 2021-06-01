الوطنية للنفط تعلن إيرادات شهر أبريل للعام 2021م

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن صافي إيرادات شهر أبريل للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية.

وأوضحت المؤسسة أن النفط الخام سجل مستوى 1,246,925,644.12 دولار أمريكي، يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 53,973,431.64 دولار أمريكي.

وذكرت المؤسسة انه تم تحقيق إيراد من البتروكيمياويات 2,616,168.58 دولار أمريكي و6,221,424.18 يورو، مما يعني أن إجمالي الإيراد من المبيعات النفطية قد وصلت إلى 1,303,515,244.34 دولار أمريكي، و6,221,424.18 يورو.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله :”إن المؤسسة تعول على تشغيل مصنع البولي إيثيلين في القادم من الأسابيع الأمر الذي يضيف قيمة فعلية حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في توفير المادة الخام للصناعات التحويلية التي يتم استيرادها من الخارج حاليا ويساهم في زيادة الإيرادات من مبيعات البولي إيثيلين والتي يتم تسعيرها بالأسعار العالمية”.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن شحنات النفط الخام المحولة إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء والتي قدرت قيمتها في شهر أبريل 19,898,933.18 دولار أمريكي.

وأفادت أنه تم تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية قيمتها 1,276,933.50 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.