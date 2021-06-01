المنفي يؤكد دعم الرئاسي للسلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء يؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها

1 يونيو، 2021 10:36 م
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اخبار ليبيا 24 – خبر

جدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعم المجلس للسلطة القضائية، وذلك خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء برئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد الحافي، وعدد من أعضاء المجلس.

المنفي أكد خلال زيارته رفقة نائبه موسى الكوني لمقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس، ثقته بالمؤسسات القضائية الوطنية كأحد أعمدة مدنية الدولة، مجددا التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

من جهته، أكد المستشار الحافي دعم المجلس الأعلى للقضاء لإجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر القادم.

1 يونيو، 2021 10:36 م
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