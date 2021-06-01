الدبيبة يناقش التنسيق المشترك بشأن مؤتمر “برلين 2” مع لودريان

أخبارليبيا24

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان التنسيق المشترك بشأن مؤتمر برلين 2.

وبحث الدبيبة خلال الاجتماع بمقر وزارة الخارجية الفرنسية بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا جلسات مجلس الأمن القادمة برئاسة فرنسا.

وأكد رئيس الحكومة على الدور المهم لجمهورية فرنسا في توحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية السياسية وبسط السيادة الوطنية على كامل الدولة الليبية وإنهاء التواجد الأجنبي بالبلاد.