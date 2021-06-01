الأمم المتحدة تؤكد دعمها للمجلس الرئاسي في إنشاء مصالحة وطنية شاملة

أخبار ليبيا24

أكدت، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة، الممثلة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، على دعم الأمم المتحدة للسلطات الليبية في إنشاء عملية مصالحة وطنية شاملة.

وقالت غانيون، في حفل افتتاح الملتقى التأسيسي لمفوضية المصالحة الإثنين، إن الأمم المتحدة تدرك أهمية هذه المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي، باعتبارها جوهرية لإرساء أسس عملية مصالحة وطنية طويلة الأمد، بل وبنفس القدر والأهمية.

وأكدت غانيون، أن هذه المبادرة ضرورية لتعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي قبل انتخابات ديسمبر، وذلك على النحو الذي أكده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 2570 (2021) الصادر في 16 أبريل.

كما أكدت موقف الأمم المتحدة بشأن حتمية أن تكون عملية المصالحة الوطنية بقيادة ليبية وبطريقة تشاركية وقائمة على الحقوق تتمحور حول حقوق واحتياجات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا.

وهنأت غانيون قيادة المجلس الرئاسي على إرساء الأسس لعملية مصالحة وطنية ترتكز على المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان، والتي تعتبر حاسمة لضمان السلام والاستقرار على المدى الطويل في ليبيا، وتعيد تأكيدها الكامل. دعم هذه العملية التي يقودها الليبيون.