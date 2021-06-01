اقعيم يقدم احتياجات ونواقص مصلحة جوازات بنغازي (602)

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قدم وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية في حكومة الوحدة الوطنية فرج اقعيم اليوم الثلاثاء الاحتياجات والنواقص لمصلحة الجوازات “602” بنغازي.

وذكر مكتب الإعلام الأمني في الوزارة أن الاحتياجات تمثلت في أثاث مكتبي ولوازم العمل اليومي وقرطاسية مُتكاملة بالإضافة إلى طابعات للورق.

وأضاف مكتب الإعلام الأمني أنه تم تضمين المصلحة بمكتب خاص بإصدار وتوزيع النماذج حتى يتسنى للمواطن الحصول على النموذج الخاص بجواز السفر دون البحث عليه خارج القسم.

وأوضح أنه تسهيل العمل بسد الحاجة وتقديم يد العون يأتي بعد تحذير شديد اللهجة من اقعيم للإدارة والموظفين بالمصلحة باحترام المواطنين وتسهيل إجراءاتهم ومراعاة كبار السن والأطفال والمهنية في العمل على تقديم الأمثل في كل يوم.

وأكد وكيل الوزارة للشؤون الفنية على مُتابعته الدقيقة لسير عمل المصلحة والاطلاع بشكل يومي على شكاوى وملاحظات المواطنين في انتظار تقديم الأفضل لهم من قبل موظفي المصلحة بعد سد حاجتهم من كافة المُتطلبات الصادرة عنهم.