أبوجناح ورئيس صندوق ضمان الائتمان يبحثان سبل دعم مشاريع الشباب بالجنوب

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح مع رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الائتمان خالد موسى السكران إمكانية فتح فرع لصندوق الائتمان في منطقة الجنوب.

كما بحث معه الإثنين سبل دعم القطاع الخاص لدعم مشاريع الشباب في مجال المشاريع الصغرى والمتوسطة.

وأشاد أبوجناح بجهود صندوق ضمان الائتمان في تطوير الاقتصاد الليبي ودعم الشباب.

من جانبه عبر رئيس الصندوق عن رغبته في زيارة مناطق ومدن الجنوب رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء دعماً للمشاريع المقترحة في المجالات، التي تضمن فرص عمل للشباب بالمنطقة.