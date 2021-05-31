مكافحة المخدرات أجدابيا يضبط 2 قنطار “حشيش”

31 مايو، 2021 3:51 م
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ضبط 2 قنطار "حشيش"
ضبط 2 قنطار "حشيش"

أخبارليبيا24

كشف فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا عن ضبطه 2 قنطار من مخدر الحشيش.

وأوضح الفرع أن ضبط هذه الكمية تم بعد ورود معلومات مصدرية بوجود تشكيل عصابي يقوم بتهرب المواد المخدرة وبكميات كبيرة من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية.

وأفاد أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومة من قبل فرع الإدارة أجدابيا، وتم ضبط شاحنة بالطريق الساحلي من مدينة البريقة إلى مدينة أجدابيا وعند تفتيشها عثر بداخلها على كمية تقدر بـ 2 قنطار من مخدر الحشيش مخبأة فيها.

وأكد فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إحالة القضية إلى النيابة من حيث الاختصاص.

31 مايو، 2021 3:51 م
19

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