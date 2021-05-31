ما هدف زيارة باشاغا إلى بلجيكا

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أجرى وزير الداخلية الأسبق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث التقى خلالها مع المدير العام للشؤون الثنائية بوزارة الخارجية البلجيكية، أنيك فان كالستر.

وقال باشاغا، مغردًا على تويتر: ” تشرف أثناء وجودي في بروكسل بلقاء السيدة أنيك فان كالستر”.

وأضاف: ” ناقشنا أهمية الانتخابات الليبية ودعم الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية”.

في المقابل، وصفت المسؤولة البلجيكية لقائها مع باشاغا بالمثمر.

وقالت كالستر مغردة على تويتر: “لقاء مثمر مع وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، وقد كان فرصة لتجديد دعمنا لانتخابات حرة وشاملة نهاية العام، وكذلك دعوة لسحب المقاتلين الأجانب من ليبيا”.

وكان فتحي باشاغا، قد أعرب بعد خسارته لنيل رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الحالية، عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.