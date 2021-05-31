لاستئناف الرحلات مع مطار القاهرة.. وفد مصري يتفقد الإجراءات في المطارات الليبية

أخبار ليبيا 24

زار وفد مصري مطار معيتيقة الدولي؛ للتعرف على الإجراءات المتعلقة بعملية تشغيل المطار؛ وذلك تمهيدًا لاستئناف الرحلات بين من المطارات الليبية ومطار القاهرة الدولي.

وبحسب مصلحة المطارات، رافق الوفد، فريق مكلف من قبل وزير المواصلات، ضم مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات وشركتيْ الخطوط الجوية الليبية والأفريقية.

وعقد على هامش الزيارة اجتماعا بمقر إدارة مطار معيتيقة الدولي بين الوفد والفريق المكلف مع إدارة المطار، قبل تنفيذ جولة داخل بعض مرافق المطار، للوقوف على الإجراءات والتدابير الأمنية.

ومن المقرر أن يزور الوفد المصري مطاري مصراته وبنينا الدوليين؛ للوقوف على الإجراءات المقررة فيهما، وبلورة رؤية محددة حول إمكانية إعادة تسيير الرحلات الجوية منهما إلى مطار القاهرة الدولي.