ضبط ليبية بحوزتها عملة أجنبية قبل تهريبها من مطار مصراتة

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الأمن الداخلي، عن ضبط ليبية الجنسية بحوزتها أكثر من 521 ألف يورو، و25 ألف باوند قبل تهريبها من مطار مصراتة.

ووفق بيان المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا ، فإن أعضاء جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار مصراتة الدولي تمكنوا من ضبط المدعوة (ك.س.ع) ليبية الجنسية مواليد 1969 عند مرورها بجهاز التفتيش الأمني وبحوزتها مبلغ مالي من العملة الأجنبية، كانت تخبئها داخل حزام ملفوف على جسمها بعد تفتيشها من قبل عضوات التفتيش الأمني بالمطار.

فيما اتخذت الإجراءات القانونية بشأن المتهمة وأحيلت إلى جهات الاختصاص.