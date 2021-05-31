صنع الله يدعو إلى الاستعانة بمكتب عالمي لمراجعة حسابات شركة راس لانوف

31 مايو، 2021 10:37 م
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رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله

أخبار ليبيا24

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله، اليوم الإثنين، إن بالإمكان الاستعانة بكبرى المكاتب العالمية المعروفة للمساعدة في مراجعة الحسابات الختامية لشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وإقفالها والعمل على تطوير منظومات حسابات التكاليف العامة للشركة ومواكبة آخر التقنيات في هذا المجال.

جاء ذلك اليوم في اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف، وذلك لاعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنة 2010.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض  تقرير ديوان المحاسبة وردود الشركة عليه، وكذلك مناقشة أهم الملاحظات بتقرير الإدارة العامة للشؤون المالية بالشركة.

وأضافت، أنه اُعتمدت خلال الاجتماع الحسابات الختامية لشركة راس لانوف لسنة 2010.

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31 مايو، 2021 10:37 م
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