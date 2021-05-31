رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية: منظومة الباب الأول أصبحت موحدة على مستوى التراب الليبي

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قال رئيس الفريق الإعلامي في وزارة المالية عمر بسيسة إن منظومة الباب الأول أصبحت موحدة على مستوى التراب الليبي.

وأضاف بسيسة – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن موضوع المرتبات انتهى بتوحيد المنظومة حيث كانت لدى المنطقة الشرقية منظومة لوحدها والغربية كذلك منذ 2014.

وأشار رئيس الفريق الإعلامي في وزارة المالية إلى أنه سيوزع قرص ليزري أو بيانات عن طريق الإيميل لكل وحدة إدارية مالية مستقلة لكافة القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

وأوضح بسيسة أنه لم يعد هناك ازدواجية أو تأخير في إجراءات المرتبات وأصبحت مرتبات كل جهة تُحال على حده ومن مصدر واحد وهو وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس الفريق الإعلامي في وزارة المالية بأن ميزة توحيد المنظومة تتمثل في الحد من الازدواجية وسرعة تنفيذ المرتبات، أي قاعدة بيانات واحدة.

ولفت بسيسة إلى أنه لن يكون هناك أي تأخير في صرف المرتبات إلا في حالة حدوث التأخير من وحدات العمل.