تصفية عنصرين تابعين لمليشيا رحبة الدروع تاجوراء في طرابلس

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أكد مصدر مطلع اليوم الإثنين تصفية عنصرين تابعين لمليشيا رحبة الدروع تاجوراء في العاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر أنه تم العثور على جثثهم ملقاة على قارعة الطريق بالقرب من مصنع مياه دجلة بتاجوراء وعليها آثار أعيرة نارية.

وأوضح المصدر أن أحد الضحايا هو المليشياوي حامد الطاهر الزيداني الملقب “ميقو” أو “ميقو العبيد” مواليد 1987 ومن سكان تاجوراء.

وأشار إلى أن المغدور الثاني هو المليشياوي محمد عبدالباقي الملقب “مفلس” أو “باقي محمد” مواليد 1992 ومن سكان تاجوراء .