بن شرادة: يجب اعتماد وثيقة دستورية وأجراء انتخابات مباشرة من الشعب

31 مايو، 2021 1:46 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

 أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، عضو لجنة المناصب السيادية بالمجلس أن “الاجتماع الذي عقده ملتقى الحوار السياسي شهد انقساما حول عملية الانتخاب”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بن شرادة قوله، إن “الفريق الأول يخشى انتخاب الرئيس بشكل مباشر، لما يمكن أن يترتب عليه من وجهة نظره بشأن عدم تسليم السلطة”.

وأضاف، “أما الفريق الثاني يرى أن الخلافات القائمة بين الأجسام المنتخبة عقدت الأزمة على مدار السنوات الماضية وأن الانتخاب المباشر هو الأصلح لحل الأزمة”.

وأوضح بن شرادة، أن الطريقة الأفضل تتمثل في اعتماد وثيقة دستورية، واعتمادها لمدة دورة انتخابية واحدة، على أن تجرى فيها انتخابات مباشرة من الشعب، وغرفتين للبرلمان، وكذلك اعتماد دستور مؤقت لدورة واحدة.

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31 مايو، 2021 1:46 م
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