انطلاق فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة

أخبار ليبيا24

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية “المسار القانوني”، بحضور نائبي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني.

جاء ذلك في حضور كل من وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين أحمد بوخزام، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا جيراردو نوتو، والمنسق المقيم الشؤون الإنسانية للبعثة جورجيت غاغون.

وشارك في الملتقى سفيرة الاتحاد الأفريقي في ليبيا وحيدة العياري عبر الاتصال الرقمي، وعدد من المختصين في المجال القانوني الذين سيشاركون خلال اليومين القادمين في وضع الإطار القانوني للمفوضية، حتى تتمكن من آداء المهام الموكلة لها.