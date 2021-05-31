اليوم.. بنغازي تحتضن كأس السوبر الليبي

أخبار ليبيا 24

يحتضن ملعب شهداء بنينا، مساء اليوم الاثنين، الكأس الممتازة لكرة القدم والتي ستجمع النصر حامل لقب الدوري والاتحاد بطل كأس ليبيا.

ووصلت بعثة فريق الاتحاد إلى بنغازي عصر يوم الأحد وكان في استقبلها عدد من روابط مشجعي النادي من إجدابيا و تاورغاء وبن جواد.

وأجرى الاتحاد حصة تدريبة مسائية الأحد على ملعب شهداء بنينا تحت إشراف المدرب الوطني أسامه الحمادي وبحضور كافة لاعبي الفريق والمنتدبين الجدد.

من جانبه أكمل النصر تحضيراته للمباراة المنتظرة وأجرى الفريق مباراة وديى جمعته بفريق الوحدة بنغازي على الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية حقق فيها الفوز بهدف دون رد، وشهدت مشاركة اللاعبين الجدد على رأسهم علي سلامة ومفتاح طقطق وسالم روما والمحترف النيجيري الجديد أوبي سامسون بوسا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد والنصر التقيا فيما في نهائي السوبر عامي موسمي 2003 و2010 وتوج الاتحاد في المناسبتين حين حقق الفوز بنفس النتيجة 3-0.

ونظمت الكأس الممتازة في 15 مناسبة سابقة كان نصيب الاتحاد منها 10 كؤوس فيما حققها الأهلي طرابلس اللقب مرتين، ونالها لمرة واحدة المحلة والتحدي والمدينة.