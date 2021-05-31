النصر بطلًا لكأس السوبر الليبي لأول مرة في تاريخه

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تُوِّج فريق النصر اليوم الإثنين بأول لقب تاريخي له بكأس السوبر الليبي لكرة القدم بعد فوزه على فريق الاتحاد بهدف نظيف سجله لاعبه مهند أبوعجيلة في الدقيقة السادسة.

وأقيم اللقاء على ملعب شهداء بنينا بنغازي حيث استطاع النصر تحقيق أولى ألقابه في كأس السوبر الليبي منذ انطلاقه سنة 1997، بينما تجمد رصيد الاتحاد في إطار التتويج بالمسابقة عند عشرة ألقاب.

ويعد هذا اللقاء الرابع للنصر في كأس السوبر إذ سبق له خوض المنافسة على اللقب في ثلاث نهائيات خسرها أمام التحدي عام 1997 وأمام الاتحاد موسمي 2003 و2010.

ودخل النصر اللقاء بصفته بطل الدوري الليبي الممتاز في الموسم الرياضي 2017-2018، بينما دخل الاتحاد اللقاء بصفته بطلًا لكأس ليبيا.

ويعد هذا اللقاء الرابع للنصر إذ سبق له خوض المنافسة على اللقب في ثلاث نهائيات خسرها أمام التحدي عام 1997 وأمام الاتحاد موسمي 2003 و2010.

وسابقًا نُظم كأس السوبر في 15 مناسبة ويعد الاتحاد صاحب التتويج الأعلى إذ حقق الكأس في عشر مناسبات فيما حققها الأهلي طرابلس مرتين، ونالها لمرة واحدة المحلة والتحدي والمدينة.