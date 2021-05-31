اللافي يصف انطلاق الملتقى التأسيسي لمفوضية المصالحة بالإيجابي

31 مايو، 2021 11:08 م
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نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي

أخبار ليبيا24

وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، انطلاق الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة بـ “الإيجابي”.

وقال اللافي، مغردًا على تويتر، إن انطلاق الملتقى يعد بداية لعدة ملتقيات سيحتضنها المجلس الرئاسي خلال شهر يونيو القادم.

وأضاف، أن في خاتمة هذه اللقاءات سنكون قد وصلنا لهيكلة المفوضية، بمشاركة شرائح المجتمع المختلفة.

انطلقت الإثنين فعاليات الملتقى بـ “المسار القانوني” في حضور نائبي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، إضافة إلى وزيرة العدل بالحكومة حليمة إبراهيم عبد الرحمن ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين أحمد بوخزام، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا جيراردو نوتو، والمنسق المقيم الشؤون الإنسانية للبعثة جورجيت غاغون.

وشارك في الملتقى سفيرة الاتحاد الأفريقي في ليبيا وحيدة العياري عبر الاتصال الرقمي، وعدد من المختصين في المجال القانوني.

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31 مايو، 2021 11:08 م
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