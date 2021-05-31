السويحلي يناقش مع السفير التركي العلاقات بين البلدين

31 مايو، 2021 7:01 م
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السويلحي والسفير التركي
السويلحي والسفير التركي

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي إنه ناقش أمس الأحد مع السفير التركي كنعان يلماز العلاقات المتميزة فى كافة المجالات بين بلدينا.

وأضاف السويحلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بحث مع يلماز دور المجتمع الدولي في تحقيق انتخابات ذات مصداقية فى 24 ديسمبر.

وتابع وأكدت على أهمية مساهمة تركيا فى إعادة الإعمار بالإضافة إلى دعم المؤسسة العسكرية ورفع قدراتها للحفاظ على الاستقرار ومواجهة أي أخطار محتملة.

31 مايو، 2021 7:01 م
13

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