السفير الألماني يؤكد دعم بلاده لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

31 مايو، 2021 8:18 م
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السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا

أخبار ليبيا24

جدد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، اليوم الإثنين، على دعم بلاده السياسي والعملي لإجراء الانتخابات الليبية المقرر اجرائها في 24 ديسمبر 2021.

أتى ذلك في تغريدة بعد لقائه اليوم في طرابلس مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وقال السفير، إن السايح أطلعه على التقدم والتحديات في الاستعدادات القانونية واللوجستية للانتخابات الوطنية.

وأضاف، “كررت دعم حكومتي السياسي والعملي. كما شددت على ضرورة ضمان مشاركة جميع الليبيين.”

وكان السفير الألماني قد بحث مع السايح خلال الاجتماع في ديوان مجلس المفوضية في طرابلس سبل التعاون لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية.

كما ناقشا الدعم الفني والاستشاري، الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الألمانية في إطار اهتمام المجتمع الدولي بملف الأمن والاستقرار في المنطقة.

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31 مايو، 2021 8:18 م
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