الدبيبة يجتمع مع وزير خارجية إيطالية في روما

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عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أول لقاءته بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما مع وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو بحضور الوزراء المرافقين والسفير الليبي بإيطاليا عمر الترهوني.

وأكد الجانبان أن هذا الاجتماع يعكس التعاون الإيجابي على المستوى الوزاري بين إيطاليا وليبيا مستوى العلاقات بين بلدين وحرصهما الكبير على توطيد العلاقات التجارية بين البلدين وعودة الشركات الايطالية للعمل في ليبيا

ودعا الدبيبة الشركات الإيطالية إلى عودة الشركات النفطية والصناعية والتجارية إلى ليبيا وتعهد بتوفير الأمن والحماية لهم.

وأكد أن حكومته حريصة على استعادة التبادل التجاري بين ليبيا وايطاليا والذي بلغ 18 مليار دولار في السابق.

وقال إن ليبيا تريد إعادة إطلاق اقتصادها وإيطاليا هي أفضل شريك ومستعدة للعمل في جوانب مختلفة، ومن ذلك ملف الهجرة غير القانونية.

وأكد أن ليبيا تحتاج إلى دعم جميع الدول لاستعادة الظروف الأمنية الملائمة على أراضيها.