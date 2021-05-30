7 بلديات توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي

أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، أنها وقعت و6 بلديات أخرى مذكرة تفاهم مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف إقامة عدد من المشاريع في التخطيط للتنمية المحلية وبناء القُدرات.

وقالت البلدية في بيان لها، أن مراسم التوقيع تمت بمدينة طبرق، أمس السبت، بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية، أحمد الطيرة، وضمت المذكرة بلديات، طبرق وشحات وإجدابيا والبريقة وجالو وأجخرة.

وحضر مراسم توقيع المذكرة السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا وعدد من عُمداء وأعضاء مجالس البلديات المَعنية، وتندرج المُذكرة ضمن البرنامج الليبي الألماني لدعم البلديات في ليبيا وتُنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وتمويل مُشترك من قِبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والصندوق الإنمائي للاتحاد الأوروبي.

يُشار إلى أن أهم مجالات التعاون تتمحور حول دعم مسار اللامركزية ونقل الاختصاصات إلى البلديات ودعم وتطوير القُدرات والمُساهمة في عملية التنمية المحلية وتحسين مُستوى الخدمات وتنمية المُجتمع المدني ودعم وبناء السلم الأهلي المحلي ودعم قُدرات البلديات في إدارة الموارد المحلية وتطويرها.