وزير العمل والتأهيل الليبي يتلقى بنظيره الجزائري التباحث حول إمكانية الاستفادة من الخبرات والتجارب الجزائرية في القطاعين العام والخاص

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقي وزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري “الهاشمي جعبوب”.

ويأتي هذا اللقاء على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد ادبيبة” إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

و بحث الوزير الليبي مع نظيره الجزائري عدد من المواضيع كان أهمها إعادة إحياء وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك في مجال التشغيل و العمل والتدريب المهني، والاستعانة بالخبرات في مجال النفط و الغاز والكهرباء والصناعات الثقيلة منها الأسمنت وصناعة الحديد والصلب.

كما تم التباحث حول إمكانية الاستفادة من الخبرات والتجارب الجزائرية في القطاعين العام والخاص فيما يخص ملف التدريب والتكوين .