نورلاند: ناقشت مع المنفي مجموعة كاملة من القضايا

أخبارليبيا24

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشار نورلاند، اليوم الأحد أنه ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مجموعة كاملة من القضايا.

وأوضح نورلاند عبر الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا على “فيسبوك” أن النقاش الذي تم أمس السبت في تونس كان نقاشًا جيدًا.

وأضاف سفير الولايات المتحدة أنه بحث مع المنفي توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الأخرى وملف المصالحة الوطنية.

وأكد نورلاند أنه استعرض مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، والانتخابات المزمع إقامتها في ديسمبر.

وقال السفير الأمريكي :”كما ناقشنا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة”.