مكافحة الهجرة ومكتب مفوضية شؤون اللاجئين يقفان على احتياجات فرع الجهاز ببنغازي

30 مايو، 2021 3:53 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قام رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، العميد رافع البرغثي، ومدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بنغازي بزيارة فرع بنغازي الكبرى؛ وذلك للوقوف على احتياجات الفرع.

وفي بيان للجهاز عبر صفحته بـ فيسبوك، قال رئيس وحدة الإعلام الأمني بفرع بنغازي الكبرى، أمجد الورفلي، أن اللقاء الذي جرى، اليوم الأحد، بحث احتياجات الفرع والوقوف على الأمور اللوجستية والإمكانيات التي يحتاجها الفرع.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر فرع الجهاز رئيس الفرع العقيد أشرف حسين هويدي.

 

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30 مايو، 2021 3:53 م
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