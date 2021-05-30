مستنكرة بيان “الاستشاري” بشأن العرض العسكري .. الفرجاني لـ”المشري”: متى تتوقف عن الكذب؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة سميرة الفرجاني هجومًا شديدًا على المجلس الأعلى للدولة ورئيسه خالد المشري، رداً منها على البيان الذي صدر من مجلس الدولة أمس بشأن الاستعراض العسكري الذي قامت به قوات الجيش الوطني .

الفرجاني ذكرت في تدوينة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “متى يتوقف المشري رئيس مجلس ليون عن الكذب؟ هم من مكنوا حفتر باتفاق الصخيرات وهم من مكنوا حفتر من درنه بجلسة باريس”.

ووصفت المشري بأنه وقف بين يدي حفتر كـ”التلميذ الفاشل” في جلسة باريس، مضيفة أنه بعد هذه الوقفه “الهزيلة” تم اجتياح درنة التي على حد وصفها “ينوح” عليها الآن مجلس الدولة في “رسالة عقيمة”، قاصدة بيانه حول استعراض قوات الجيش بعيد الكرامة السابع .

واستمرت في الهجوم على مجلس الدولة قائلة “هو من مكن حفتر بعد أن خانوا البركان وجلسوا في موسكو لتوقيع وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة الخمسة الذي فيها صراحة حفتر قائدًا للجيش وقواتنا ذكرت كقوات للوفاق بمعنى مليشيات؟، لا أدري هل يظنون أن الشعب الليبي فعلاً لديه ذاكرة السمكة وينسى سريعًا لهذا يستمرون في الضحك والكذب علينا”.

وعاودت الحديث عن بيان مجلس الدولة رافضة ما جاء فيه من مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة باتخاذ موقف تجاه ما تقوم به قوات الجيش، قائلة: “لا تطلب من حكومة الدبيبة ولا المجلس الرئاسي الجديد شيء، فلماذا لم تفعلوا ماذكرتم في هذه الرسالة طيلة السنوات الماضية”.

وتابعت “بل وطرابلس تحت القصف لم نر منك فعل غير أنك خرجت بمبادرة طلبت فيها قوات حفتر أن يبقوا في تمركزاتها ولكن على الحدود الإدارية للعاصمة، بالعربي ماتخشوش لطرابلس وخوذوا كل ليبيا ونتقاسموا”.

وانتقدن ما جاء في البيان من حديث عن الجنوب وما شهده من فتن وحروب قبلية وزعم أن ذلك منذ إعلان عملية الكرامة، مردفة “الآن تحكي على الجنوب وتسليمه لحفتر، ألم تسحبوا منه القوة الثالثة بعد اتفاقكم اللعين وتركتوه لحفتر؟”.

وانتقلت بالهجوم إلى وزير الداخلية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فتحي باشاغا، مسترسلة “ألم يخرج ابنكم البار وابن حزبك باشاغا وقال الجيش الليبي يقوم بمهمة وطنية في الجنوب، ألم تتفقوا مع حفتر حسب اتفاق أبوظبي بأن يكون هو قائد الجيش الليبي وله وزارة الدفاع مقابل ولدكم باشاغا رئيسا للحكومة”.

وتطرق إلى وجود باشاغا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على قائمة واحدة في انتخابات السلطة التنفيدية في ملتقى الحوار بجنيف، مكملة “بل وصلت بكم الوقاحة بأن كونتم قائمه واحدة بين عقيلة وباشاغا لتقاسم ليبيا بينكم وبين حفتر وجاي توة تكذب على الشعب، كفاكم كذب وتزوير للحقائق فلولاكم ماضاعت ليبيا ولاسلمت لحفتر بجرة قلم، لابارك الله فيكم ولافي حزبكم اللعين”.

وكان مجلس الدولة الاستشاري، أصدر بيانًا أعرب فيه عن رفضه لما تقوم به قوات عملية الكرامة، تعقيباً منه على ما قامت به من استعراض عسكري.

وفي سياق متصل، أكد رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري، أمس السبت، أنه لم يشاهد الاستعراض العسكري الذي نظمته قوات الكرامة احتفالا بالذكرى السابعة لانطلاقها، معتبرًا الاستعراض الحقيقي هو من شارك فيه مجلسه وشباب طرابلس وجميع مناطق البلاد، بما في ذلك شباب المنطقة الشرقية، يوم العدوان على العاصمة الذي بدء في 4 أبريل 2019، واستمر ما يقارب العامين، قبل أن تسقط فيه ما وصفها بـ”الأسطورة العسكرية” التي ينسبها خليفة حفتر لنفسه.