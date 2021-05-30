كتيبة سبل السلام تضبط سيارة تهرب وقود وبشر قرب تازربو

30 مايو، 2021 9:36 ص
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مهربي وقود وبشر
مهربي وقود وبشر

أخبارليبيا24

أعلنت كتيبة “سُبل السلام” التتبعة للقيادة العامة للجيش الليبي في مدينة الكُفــرة ضبط سيارة تهرب الوقود والبشر إلى دولة تشاد.

وذكر مكتب الإعلام الأمني في الكتيبة أن إحدى الدوريات تمكنت من ضبط سيارة نوع “تويوتا تاندرا” كانت تقوم بتهريب وقـود “البنزين” إلى دولة تشاد.

وأضاف مكتب الإعلام الأمني انه وجد على متنها أكثر من 40 جالون بسعة 60 لتر، حيث تم ضبطها غرب مدينة تازربـو.

وأشار المكتب إلى أن السيارة حسبما أفاد السائق كانت قادمة من مدينة جالو بقيادة شخص أجنبي وعلى متنها أيضا عدد من الركاب يحملون الجنسية التشادية.

30 مايو، 2021 9:36 ص
24

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