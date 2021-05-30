في أول قافلة للمحروقات.. كيف سيصل الوقود لمواطني الجنوب؟

30 مايو، 2021 2:51 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 –  إنفوغرافيك

شرعت شركة البريقة لتسويق النفط بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط بإطلاق أول قافلة نقل الوقود والمحروقات لحل أزمة الوقود بمناطق الجنوب.

الإجراءات المتخذة لتأمين وصول الوقود لمواطني الجنوب:

– القافلة انطلقت من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي

– الحمولة 1 مليون لتر من وقود البنزين والديزل

– سيتم تزويد 11 محطة معتمدة بالمناطق الممتدة من  الشويرف إلى براك الشاطئ

– التوزيع سيتم بحماية الأجهزة الأمنية

– الجهات الخدمية والمصانع وما في حكمها ستستلم مستحقاتها من الوقود مباشرة من مستودع سبها

أخبار ليبيا 24

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30 مايو، 2021 2:51 م
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