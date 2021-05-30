في أول قافلة للمحروقات.. كيف سيصل الوقود لمواطني الجنوب؟
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
شرعت شركة البريقة لتسويق النفط بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط بإطلاق أول قافلة نقل الوقود والمحروقات لحل أزمة الوقود بمناطق الجنوب.
الإجراءات المتخذة لتأمين وصول الوقود لمواطني الجنوب:
– القافلة انطلقت من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي
– الحمولة 1 مليون لتر من وقود البنزين والديزل
– سيتم تزويد 11 محطة معتمدة بالمناطق الممتدة من الشويرف إلى براك الشاطئ
– التوزيع سيتم بحماية الأجهزة الأمنية
– الجهات الخدمية والمصانع وما في حكمها ستستلم مستحقاتها من الوقود مباشرة من مستودع سبها