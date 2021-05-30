ضبط أفرقي في طرابلس يتاجر في “ماريغوانا”

أخبارليبيا24

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبطها شخص أفريقي الجنسية في طرابلس يقوم بالاتجار في مواد مخدرة “ماريغوانا”.

وأوضحت الإدارة – أمس البت – أنه بعد ورود معلومة مصدرية تفيد بوجود شخص أفريقي الجنسية يقوم بالاتجار في مواد مخدرة “ماريغوانا”، تم إعداد كمين للقبض عليه.

وأضافت الإدارة أنه تم افتعال عملية بيع وشراء مع الشخص الأفريقي وضبطه متلبسًا بالاتجار وبالاستدلال معه اعترف بأنه يتحصل عليها من امرأة افريقية تقوم بجلبها من دولة مالي.

وأشارت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أنه تم إخطار النيابة وتم ضبطها بكمية من المواد الخام وكمية جاهزة للبيع والذي يشتبه في كونها مخدر “ماريغوانا”.

وذكرت الإدارة أنه اتخذت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيل المتهمين إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.