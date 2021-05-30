صالح يدعو تجمع شباب درنة للمشاركة في انتخابات ديسمبر صالح يبحث مع تجمع شباب درنة أوضاع المدينة واحتياجاتها الهامة

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه مساء اليوم الأحد في مدينة القبة تجمع شباب درنة .

وتناول اللقاء أوضاع المدينة واحتياجاتها الهامة، كما تناول اللقاء الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواءً الانتخابات البلدية أو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم ودور الشباب في بناء مدينتهم ووطنهم .

وأكد صالح على ضرورة مشاركة المواطنين الفاعلة في هذه الاستحقاقات الهامة ، خاصة شريحة الشباب الذين يعول عليهم في بناء الوطن وتقدمهم وازدهاره.