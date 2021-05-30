حركة ملاحية نشطة بميناء بنغازي البحري بوصول سفن بضائع

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات (تاليا أف) الخط الملاحي MSC الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للملاحة وعلى متنها عدد 187حاوية بضائع متنوعة وشحن عدد 157 حاوية فارغة .

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي دخول السفينة “شارلوت” الخط الملاحي MSC الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للملاحة وعلى متنها عدد 214 حاوية بضائع وسلع مختلفة وشحن عدد 252 حاوية فارغة.

الشهيبي أضاف أن السفينة (بريب ستار) التابعة للوكيل الملاحي شركة طلميثة للملاحة دخلت هي الأخرى وعلى متنها عدد 11 حاوية بضائع مختلفة .

وأخيرًا دخلت أيضًا سفينة نقل الحبوب (كورموران) الوكيل الملاحي شركة شواطئ بنغازي للملاحة وعلى متنها 5176 طن من حبوب الشعير.