بوجناح: بوصول إمدادات الوقود لمستودعات الجنوب تعود الحياة الطبيعية لفزان

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قال نائب رئيس الوزراء رمضان بوجناح بعد وصول إمدادات الوقود لمستودعات الجنوب سنشهد عودة الحياة الطبيعية لفزان بعد حرمانها لسنوات من وصوله بشكل منتظم.

وأضاف بوجناح أن وصول الوقود إلى مستودعات الجنوب يخفف من معاناة المواطنين خلال أيام لافتًا إلى أنه أصبح بإمكان مواطني الجنوب الحصول على الوقود بسعره الرسمي، بعد وصول قافلة الوقود لمستودعات سبها.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أنه خلال أيام سيلاحظ مواطني فزان توفر الوقود في جميع المحطات، وعليهم منع تهريبه وكشف المهربين.

وأشار بوجناح إلى أن وصول إمدادات الوقود لمستودعات الجنوب، هو أولى نتائج وحدة مكونات فزان ضد المهربين وعصابات الاستغلال.

واكد أن تأمين وصول إمدادات الوقود بشكل طبيعي لفزان، يتطلب استمرار وحدة مكوناتها من أجل إعلاء مصالح أهلنا على المصالح الضيقة.

وأفاد نائب رئيس الوزراء أنه كلما ازداد تماسك مكونات فزان وحققت الاستقرار، نضمن تدفق السيولة النقدية وتأمين وصول الوقود، وبسط الأمن ومحاربة التهريب.

ولفت بوجناح إلى أن كل أهل فزان هم ضد الحالة المتردية التي وصلت لها الخدمات في الجنوب، والحل هو توحيد جهودنا ضد المهربين والعصابات المسلحة.

وذكر نائب رئيس الوزراء أن شعار “من أجل ليبيا نحمي حقوق فزان” ليس مجرد شعار بل منهاج عمل لكل مكونات فزان الأصيلة.

وختم بوجناح تصريحاته :”المحافظة على استمرار وصول قوافل الوقود، يتطلب منا الوقوف موقف واحد وقوي ضد عصابات التهريب”.